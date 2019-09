Kurz bevor in Langenhagens Stadtkern zwischen Jazz und Schützenfest der große Trubel beginnt, wird es beim Gedenken an den 1. September 1939 ganz still. Zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges warnt Langenhagens stellvertretender Bürgermeister Willi Minne eindringlich vor Nationalismus und Hetze.