Langenhagen

Zwei Männer haben am Dienstagnachmittag an der Stadtbahnhaltestelle Langenhagen Zentrum mit einem Gürtel auf einen 39-Jährigen eingeschlagen. Das Opfer konnte sich mithilfe eines aufmerksamen Busfahrers in einen Bus retten. Die näheren Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei noch unklar.

Gegen 17 Uhr trafen die zwei Beschuldigten – 39 und 26 Jahre alt – am nördlichen Bahnsteig auf das spätere Opfer. Ob sie unvermittelt zugeschlagen haben oder es vorher einen Disput zwischen den Dreien gab, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Als der 39-Jährige flüchtete, sollen die Männer mit Steinen nach ihm geworfen haben. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Umgehend alarmierte der Busfahrer die Polizei. Die Beamten trafen die Täter noch vor Ort an.

Um den Vorfall aufzuklären, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, erreicht das Kommissariat an der Ostpassage unter Telefon (0511) 1094215.

Von Julia Gödde-Polley