Langenhagen

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) Langenhagen hat bei der Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ mitgemacht. Im Markt in den Elisabeth-Arkaden sind so gut 5200 Scheine zusammengekommen. Bei der Aktion, die knapp zwei Monate lief, konnten sich eingetragene Sportvereine bei dem Handelsunternehmen registrieren lassen. Kunden des Supermarkts erhielten die Scheine für je 15 Euro Einkaufswert. Diese konnten sie dann einem Verein ihrer Wahl online zuordnen oder aber in die im Markt bereitgestellten Boxen einwerfen.

DLRG bestellt zwei neue Monitore für das Training

Marktleiter Niklas Reyer überreichte die gefüllten Boxen mit den Scheinen anschließend an den DLRG-Vorsitzenden Torsten Semmler. „Das ist doch ein Zeichen, dass die DLRG in Langenhagen wertgeschätzt wird“, sagte der Vereinschef erfreut. Im Wert der gesammelten Scheine dürfen die teilnehmenden Vereine verschiedene Prämien gratis bestellen. Die Lebensretter haben sich dafür entschieden, zwei 44-Zoll-Computermonitore für die Ausbildung anzuschaffen, weil digitaler Unterricht speziell in Corona-Zeiten sehr wichtig ist.

Von Leona Passgang