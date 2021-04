Langenhagen

Die SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori lädt Langenhagens Bürgerinnen und Bürger zu digitalen Zukunftskonferenzen ein. Diese finden per Zoom-Videokonferenz statt.

Geplant sind die Zukunftskonferenzen ortsteilbezogen, sie beginnen jeweils um 19 Uhr. Angesetzt sind zunächst drei Termine: am Donnerstag, 22. April, für Schulenburg, am Freitag, 23. April, für Krähenwinkel, sowie am Freitag, 30. April, für Kaltenweide.

SPD setzt auf breites Beteiligungsverfahren

Gemeinsam mit den jeweiligen SPD-Abteilungen möchte Gamoori die Probleme und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und diese in den Wahlprogramm-Prozess einbeziehen. So wollen die Sozialdemokraten auf ein offenes, transparentes und breites Beteiligungsverfahren setzen.

„Als Bürgermeisterin möchte ich zuhören und ansprechbar für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Für mein Programm möchte ich Ihre Anregungen und Wünsche für die Zukunft von ganz Langenhagen aufnehmen und umsetzen“, teilte Gamoori mit. Tim Julian Wook, Vorsitzender der SPD Langenhagen, schließt sich dem an: „Mit dem Format der Zukunftskonferenzen wollen wir wissen, was den Menschen auf der Seele brennt. Wir werden die Anregungen und Wünsche aufnehmen und in unser Wahlprogramm mit einfließen lassen.“

Anmeldungen sind sowohl über die Webseite der Bürgermeisterkandidatin auf www.afragamoori.de als auch per Telefon (0151) 40325644 sowie per E-Mail an kontakt@afragamoori.de möglich.

Von Frank Walter