Deshalb drechselt Herr Totzke Kreisel

Herr Totzke, was machen Sie da?

Ich drechsele gerade einen Holzkreisel. Dieses Stück wird der Corpus, der aus dem besonders harten Ahorn gefertigt wird, damit er sich auf der Spitze lange und gut drehen kann.

Haben Sie auch Kreisel mitgebracht, die schon vollendet sind?

Ja, zum Beispiel diesen hier: Seine Spitze ist aus dem feinporigen und harten Ebenholz. Außerdem habe ich Olivenholz verwendet. Der Griff, mit dem man den Kreisel mit der Hand in Schwung bringen kann, ist wiederum aus Padouk gefertigt. Das ist ein Holz aus Afrika.

Zur Galerie Horst Totzke ist Mitglied der Hobbykunstgruppe Krähenwinkel/Kaltenweide und zeigt bei den Ausstellungen auch die Entstehung von Schalen und Kreiseln. Denn Drehbank und Werkzeug sind immer dabei.

Welches Werkzeug benötigen Sie denn dafür?

Da ist zuerst einmal die sogenannte Drechselbank, an der ich eben gearbeitet habe. Außerdem kommen meine Werkzeuge wie Meißel, Röhre und Abstechstahl immer wieder zum Einsatz. In der Kiste hinter mir liegen bereits präparierte Holzklötze. Die spanne ich in die Drechselbank. So kann ich vor den Augen der Besucher kleine Werkstücke fertigen.

Ist Drechsler Ihr erlernter Beruf?

Nein, ich bin gelernter Tischler und habe bei einer Wettberger Firma im Innenausbau gearbeitet. Der Möbelbau zählte natürlich auch zu den Aufgaben. Weil die Drechsler mit den Möbelknäufen, zum Beispiel für Schranktüren und Schubladen, häufig nicht hinterherkamen, haben ich angefangen, die einfach selbst zu fertigen. So ging es los. Inzwischen ist Drechseln seit 35 oder 40 Jahre ein Hobby von mir.

Welche Holzarten eigenen sich zum Drechseln?

Ich wähle sehr gern Obstgehölze. Die Stämme von Apfel, Birne und Zwetschke sind sehr feinporig, die Jahresringe liegen dicht beieinander. Auch zahlreiche exotische Hölzer weisen diese Eigenschaften auf und sind für das Drechseln gut geeignet. Eiche zählt zwar ebenfalls zu den Hartholzarten. Aber für feine Drechselarbeiten sind die Holzporen zu groß.

Wo bekommen Sie die passenden Holzarten?

Ich fahre nach Hamburg und schaue mir bei dem Anbieter jedes Stück selbst an. Wenn ich ein Holzstück sehe, dann weiß ich auch schon, was ich daraus machen werde. Bei diesem besonders geformten Stück wusste ich beispielsweise sofort, dass das mal ein Lampenfuß wird. Aber ich kenne auch Kollegen, die im Internet bestellen.

Was ist das teuerste Holz, das sie verwenden?

Es heißt Amboina und wächst in Indonesien. Ein Kilo kostet zurzeit rund 70 Euro. Ich verwende es sehr gern für das Drechseln von kleinen Schalen, weil das Innere diese außergewöhnliche Färbung aufweist, die fast wie ein rötliches Leopardenmuster wirkt. Die Schale selbst ist dann nicht so schwer, weil ja auch einiges an Holz durch den Drechselvorgang in Späne verwandelt wird.

Amboina ist das teuerste Holz der Welt. Horst Totzkes gedrechselte Schale lässt die rötliche brauen Maserung der Schalenmitte besonders gut zur Geltung kommen. Quelle: Patricia Chadde

Was möchten Sie für die Schale aus Amboina haben?

Da habe ich mir noch keinen Preis überlegt. Wenn sie jemand wirklich haben möchte, dann werden wir uns schon einig.

Die Schale mit der schwarzen Maserung – woraus wurde die gefertigt?

Das ist gestockte Buche. Wenn ein Stamm nach der Fällung längere Zeit im Wald liegt, setzt ein Verfallsprozess ein. Das Holz stockt. Man darf natürlich nicht zu lange warten, dann ist der Prozess zu weit fortgeschritten. Aber wenn der Prozess des Stockens gerade erst angefangen hat, bilden sich die zarten schwarzen Linien, die die Maserung sehr hübsch ergänzen.

Was soll mit dem Zapfen passieren?

Das ist ein Banksia-Zapfen. Die Art zählt zu den Silberbäumen und gedeiht in Australien. Ich habe den Zapfen erst zu einer Kugel gedrechselt und dann vorsichtig innen ausgedreht. Bei einem Exemplar habe ich dann den Leuchtturm von Westerhever im Inneren platziert.

Was sagen die Berufskollegen zu Ihren Arbeiten?

Horst, du bist verrückt!

Was sagen die Besucher der Ausstellung der Hobbykunstgruppe Krähenwinkel/Kaltenweide?

Das ist aber schön. Wie haben Sie das gemacht?

Zur Person Horst Totzke lebt seit 1980 in Langenhagen-Kaltenweide. Etwa seit dieser Zeit zählt das Drechseln von Holz für den heute 75-Jährigen zu seinen Leidenschaften. „Man kann beim Hobby machen, was man will“, sagt der gelernte Tischler. Seit über zwei Jahrzehnten ist er mit Gleichgesinnten in der Hobbykunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide aktiv. Doch zur nächsten Vorstandssitzung am 2. März 2020 möchte er sein Amt als Vorsitzender in jüngere Hände abgeben. cha

Von Patricia Chadde