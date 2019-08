Langenhagen

Wegen einer an der Kurt-Schumacher-Allee gemeldeten Rauchentwicklung ist die Feuerwehr Langenhagen am Montag um 20.24 Uhr ausgerückt. Nach Auskunft eines Sprechers der Feuerwehr hatte ein Passant zuvor aus dem Dach eines Aufzugs Qualm aufsteigen sehen und den Notruf abgesetzt. Als die Ehrenamtlichen vor Ort waren, konnten sie nach einer Kontrolle des Bereichs rasch Entwarnung geben und wieder einrücken.

Bereits zwei Alarmierungen zuvor am Abend

Bereits um 19.44 Uhr war die Feuerwehr an die Beckerwiese in Langenhagen ausgerückt. Dort hatten Sanitäter die Ehrenamtlichen zum Tragen eines Verletzten zur Hilfe gerufen. Gut zweieinhalb Stunden vorher waren die Feuerwehrleute um 17.19 Uhr an die August-Bebel-Straße nach Wiesenau gerufen worden. Dort war ein Hilfloser hinter seiner Wohnungstür gemeldet worden. Doch bereits auf der Anfahrt konnte die Feuerwehr den Einsatz abbrechen. Der Verletzte hatte dem Rettungsdienst selbst die Tür geöffnet.

Mit diesen drei Einsätzen von Montag sind die Ehrenamtlichen der Langenhagener Ortsfeuerwehren in diesem Jahr bereits zu 325 Alarmierungen im gesamten Stadtgebiet ausgerückt. Davon entfallen bislang 188 Einsätze auf die Kernstadt.

Von Sven Warnecke