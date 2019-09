Kaltenweide

Die Freie Evangelische Bildungs- und Erziehungseinrichtungen Langenhagen – kurz Febel – kann einen Kindergarten in Kaltenweide im Wald errichten. Dafür wurde dem Verein, der bereits fünf Kinderbetreuungseinrichtungen in Langenhagen betreibt, von den Niedersächsischen Landesforsten im Kananoher Forst auch be...