Randalierer demolieren Auto in Langenhagen – hoher Sachschaden

Langenhagen

Einen Schaden von rund 8000 Euro haben Unbekannte in Langenhagen angerichtet. Die Randalierer haben zwischen Donnerstag, gegen 22 Uhr, und Freitag, etwa 13 Uhr, ein am Allerweg Ecke Sollingweg stehendes Auto demoliert. Nun werden die Täter von der Polizei gesucht. Die Ermittler bitten um Hinweise unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Diebe schlagen Heckscheibe ein und stehlen Rucksack

Im Fall eines aufgebrochenen Autos hingegen kann die Polizei noch keine Angaben über die Höhe des Schadens machen. Die Täter hatten am Sonnabend zwischen 14.30 und 16.30 Uhr die Heckscheibe eines an der Karl-Kellner-Straße geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Anschließend schnappten sich die Unbekannten einen im Kofferraum liegenden Rucksack mit diversen Wertgegenständen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke