Randale: Polizei fahndet nach einem per Haftbefehl gesuchten Mann

Godshorn

Die Polizei Langenhagen fahndet nach einem 26 Jahre alten Mann, der am Dienstag gegen 20.50 Uhr in einem Supermarkt an der Hauptstraße in Godshorn randaliert hat. Als die von Mitarbeitern alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, war der Täter bereits verschwunden. Die Fahndung läuft.

Überwachungskamera filmt Godshorner Randalierer

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Polizisten den zunächst Unbekannten anhand der in dem Supermarkt entstandenen Bilder einer Überwachungskamera identifizieren können. Bei dem Täter handelt es sich um einen 26 Jahre alten, wohnungslosen Mann. Er war bereits vor der Randale in Godshorn per Haftbefehl gesucht worden. Ein Gericht hatte ihn wegen einer zuvor begangenen Körperverletzung zu einer Geldstrafe über 950 Euro oder ersatzweise zu 95 Tagen Gefängnis verurteilt, berichtet Bunke auf Anfrage.

Der 26-Jährige war am Dienstagabend Mitarbeitern des Marktes aufgefallen, als dieser sich über den Personaleingang Zutritt verschafft hatte. Als er ertappt und der Räume verwiesen worden war, demolierte der Räter aus Wut das Türblatt. Trotz Aufforderung wollte er den Supermarkt nicht verlassen, daraufhin rief die Belegschaft die Polizei. Über die Motive des geflüchteten Mannes – ob er vielleicht etwas im Personalbereich stehlen wollte – rätseln die Ermittler noch.

Von Sven Warnecke