Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Walsroder Straße in Höhe der Hausnummer 209 ist in Langenhagen ein Kind verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall bereits am Donnerstag,10. September, gegen 14 Uhr.

Laut Ermittler touchierte ein mit einer grünen Jacke bekleideter Radrennfahrer ein in die gleiche Richtung fahrendes zwölf Jahre altes Mädchen auf seinem Kinderrad. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Nach Polizeiangaben blickte sich der Unbekannte zwar kurz um, setzte seine Fahrt dann aber fort.

Anzeige

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke