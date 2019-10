Erneut hat die Polizei Langenhagen auf dem Gelände der Pferderennbahn einen Mann erwischt, der ohne Führerschein am Steuer saß. Zusammen mit der Fahrzeughalterin war der 26-Jährige am Mittwoch auf dem Parkplatz der Rennbahn unterwegs. Erst am Wochenende hatten die Beamten dort bei einer Kontrolle einen Fahrer ohne Führerschein ertappt.