Ein 66 Jahre alter Fahrer eines Lastwagens aus Estland hat mit seinem Sattelzug den Zaun des Flughafens durchbrochen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei handelte es sich auch nach Angaben von zwei Zeugen wohl um einen Unfall – anders als Ende Dezember, als ein unter Drogeneinfluss stehender 21 Jahre alter Autofahrer mit Absicht auf das Vorfeld gefahren war und so den Flugverkehr in Langenhagen stundenlang lahmgelegt hatte.

Wie der Sprecher am Sonntag berichtete, war es am Freitag gegen 18 Uhr auf der Münchner Straße südlich des Flughafengeländes zu dem Unfall gekommen. Zuvor hatte der Fahrer des Sattelzugs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Das Fahrzeug stieß zunächst gegen den Bordstein, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den Straßengraben. Anschließend kollidierte der Lastwagen mit dem Sicherheitszaun des Flughafens in Höhe der Südbahn. Dort kam er schließlich zum Stehen.

10.000 Euro Schaden an Lastwagen

Nach Angaben des Polizeisprechers beträgt der Schaden an der Sattelzugmaschine etwa 10.000 Euro. Die Summe der Schäden an Bordstein und Sicherheitszaun standen am Sonntag noch nicht fest. Der Flugverkehr wurde durch den Unfall aber nicht beeinträchtigt. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Neben der Langenhagener Polizei war auch die Bundespolizei und die Flughafenfeuerwehr sowie die Ortsfeuerwehr Langenhagen im Einsatz, die aus dem aufgerissenen Tank Diesel abpumpen musste.

