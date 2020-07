Godshorn

Die Polizei Langenhagen sucht einen Unfallfahrer, der sich bereits am Freitag, 26. Juni, nach einer Kollision mit einer Straßenlaterne aus dem Staub gemacht hat.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats ereignete sich der Unfall an der Münchner Straße in Höhe der Hausnummer 9 im Gewerbegebiet Godshorn. Die Ermittler gehen davon, dass ein Lastwagenfahrer in Höhe der Waschanlage wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und rechts gegen den Mast einer Straßenlaterne geprallt ist. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Anzeige

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Sven Warnecke