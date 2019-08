Langenhagen

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagabend Dieselkraftstoff in einen Gully im Bereich der Bachstraße, Ecke Wagnerstraße in Wiesenau gekippt. Nun wird gegen die beiden wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen – und damit wegen einer Straftat ermittelt.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Sascha Biel...