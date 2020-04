Langenhagen

Musab E. war am Gründonnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad an der Evershorster Straße in der Nähe der Regenrückhaltebecken von Beamten der Flughafenpolizei kontrolliert worden. Weil die Eltern des Jungen ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht vermissten, konnte Musab ungehindert weiterfahren. Als der Junge, der für sein Alter mit 1,80 Meter außergewöhnlich groß und zudem von kräftiger Statur ist, gegen 22 Uhr noch immer nicht nach Hause gekommen war, alarmierten die Eltern die Polizei. Musab E. hatte gegen 15 Uhr die elterliche Wohnung an der Walsroder Straße verlassen. Er trug zu diesem Zeitpunkt komplett dunkle Kleidung. Er fuhr los auf einem weißen Fahrrad.

Der 12-jährige Musab E. aus Langenhagen wird sein Gründonnerstag vermisst. Er wurde zuletzt am frühen Abend an der Evershorster Straße in der Nähe des Flughafens gesehen. Quelle: Polizei

Die Polizei suchte noch am Abend unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Jungen. Bislang aber fehlt von Musab E. jede Spur. Wer Hinweise auf den Verbleib des Jungen hat, erreicht die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander