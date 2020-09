Langenhagen

Die Polizei sucht einen Mann als Zeugen, der am Mittwoch, 26. August, um 15.35 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Walsroder Straße in Langenhagen einen Unfall sowie die anschließende Flucht einer Autofahrerin beobachtet hat.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers hatte der Zeuge gesehen, wie eine Autofahrerin die Tür ihres Wagens öffnete und dabei gegen ein anderes, danebenstehendes Fahrzeug stieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete die Unbekannte. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun den Mann, der den betroffenen Fahrzeughalter noch über das Ereignis informiert hatte.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke