Langenhagen

Wer kann Hinweise geben auf den Versuch eines ungewöhnlichen Ladendiebstahls? Gesucht werden zwei Männer, vermutlich zwischen 25 und 35 Jahre alt, die am Freitag gegen 18.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Straßburger Platz einen Einkaufswagen mit Süßigkeiten im Gesamtwert von 500 Euro beluden und mit diesem das Geschäft verließen, ohne zu bezahlen. Als sie darauf von Passanten angesprochen wurden, ließen sie den Wagen auf dem Parkplatz stehen und flüchteten mit einem VW Passat in bislang unbekannte Richtung. Zeugen sagten gegenüber der Polizei aus, die Täter hätten schwarze, kurze Haare, seien von „südosteuropäischer Erscheinung“. Der jüngere der beiden Diebe habe eine dunkle Jacke getragen.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander