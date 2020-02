Langenhagen

Die Polizei Langenhagen bittet bei der Aufklärung einer Unfallflucht um Mithilfe: Gesucht ist ein Taxifahrer, der am Mittwoch an der Hindenburgstraße Zeuge offenbar eine Unfallflucht beobachtet hat.

Gegen 9.50 Uhr wollte eine Autofahrerin mit ihrem blauen Mazda 2 von der Hindenburgstraße auf die Walsroder Straße einbiegen. Kurz nach dem Anfahren bemerkte sie einen seitlichen Schlag an ihrem Fahrzeug. Die Frau hielt nach einigen Metern an und stellte fest, dass ihr Auto hinten rechts beschädigt worden war. Sie lief umgehend zum Unfallort zurück, von dort hatte sich der Unfallverursacher jedoch bereits entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, kam der Unfallverursacher aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Parkplatz an der Spielothek heruntergefahren.

Polizei Langenhagen sucht für Unfall Taxifahrer als Zeugen

Hinweise zu dem Fahrzeug, das in diesen Unfall verwickelt war, kann die Frau nur wenige geben. Offenbar aber habe es eine graue Farbe. Für die Ermittler entscheidend ist jedoch die Aussage der Frau, dass sie unmittelbar nach dem Unfall an Ort und Stelle von einem Taxifahrer angesprochen worden sei, der berichtete, den Unfall gesehen zu haben. In der Aufregung habe sie aber vergessen, sich die Kontaktdaten des Mannes geben zu lassen.

Wer Hinweise zu dem Verlauf des Unfallgeschehens geben kann erreicht die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander