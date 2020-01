Polizei erwischt erneut Fahrschüler an der Rennbahn

Langenhagen

Trotz aller Polizeikontrollen bleibt der Parkplatz an der Pferderennbahn ein beliebter privater Fahrübungsplatz für kommende Führerschein-Prüflinge, obwohl dies denen dort verboten ist. So haben die Beamten am Sonntagnachmittag gleich zwei illegale Fahrstunden gestoppt: Eine 21-jährige Frau war am Steuer eines Chevrolets unterwegs, während der 47-jährige Halter des Fahrzeugs auf dem Beifahrersitz dies duldete. Zur gleichen Zeit war auch ein 20-jähriger Mann in einem Nether Car auf dem Parkplatz unterwegs, auch er ohne Führerschein. Der 24-jährige Halter des Autos saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz.

Solche Fahrstunden sind jedoch nur auf baulich abgegrenztem Privatgrund erlaubt. Der Parkplatz der Pferderennbahn darf daher ausschließlich von Fahrschulen zu Übungszwecken genutzt werden. Wer sein Auto wissentlich einer Person ohne Führerschein zur Verfügung stellt, begeht nach Angaben der Polizei eine Straftat. Der Parkplatz an der Pferderennbahn sei ein „neuralgischer Punkt“, heißt es im Langenhagener Kommissariat. Die Beamten passierten auf Streife durch das Stadtgebiet immer wieder das Gelände. Auch andere Parkplätze, die nachts nicht abgesperrt werden, würden für illegale Fahrübungen genutzt, berichten die Ermittler.

