Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonntag, 26. Januar, etwa 19 Uhr und Montag, 27. Januar, gegen 8.30 Uhr in eine Garage an der Virchowstraße in Langenhagen eingedrungen sind. Um in das neben einem Wohnhaus befindliche Gebäude zu gelangen, hebelten die Einbrecher mit brachialer Gewalt die Holztür auf. Aus dem Inneren wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vermutlich Werkzeuge für die Gartenarbeit gestohlen. Die Höhe des Schadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke