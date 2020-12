Godshorn

In dem Langenhagener Ortsteil Godshorn gilt der Le-Trait-Platz als beliebter Treffpunkt – auch bei Jugendlichen. Das weiß aber auch die Polizei und hat ein besonders wachsames Auge auf das Areal. Mit Blick auf die derzeit geltenden Abstandsregeln während der Corona-Pandemie, fahren Beamte dort regelmäßig vorbei.

Nun ist eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch, 30. Dezember, gegen 22.15 Uhr an dem Platz vorbeigekommen. Dabei kontrollierten die Beamten zu dieser späten Stunde einen Jungen, der erst 15 Jahre alt war, berichtet am Donnerstag ein Sprecher des Kommissariats. In den Taschen des Jugendlichen fanden die Polizisten zudem eine sogenannte Konsumeinheit Marihuana. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ist die Konsequenz. Der Junge wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Von Sven Warnecke