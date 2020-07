Godshorn

Randalierer haben zwei öffentliche Parkbänke in Godshorn beschädigt. Zudem rissen die Unbekannten einen Mülleimer samt Betonsockel aus dem Boden. Die Täter waren zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 13.20 Uhr am Bremoorweg am Werk. Der Weg zwischen Feldern verbindet die Straßen Weißer Weg und Schulenburger Mühle. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro.

Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (0511) 1094215.

Anzeige

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley