Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Donnerstag, 1. Juli, einer 76-jährigen Seniorin in Langenhagen die Handtasche entrissen hat. Der Dieb näherte sich auf einem Fahrrad gegen 20 Uhr auf der Angerstraße in Höhe der Hausnummer 12 der Frau und griff im Vorbeifahren zu.

Zwei couragierte Passantinnen versuchten, den Räuber zu stoppen, berichtet Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Das gelang den Frauen zunächst auch. Doch mit Gewalt konnte er sich losreißen und mit seiner Beute flüchten. Eine sofortige Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Bereits in der vergangenen Woche ähnliche Tat

Ob es einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Straßenraub am Dienstag, 22. Juni, besteht, bei dem ein Senior verletzt wurde, wird derzeit von den Ermittlern geprüft. Auch in diesem Fall war der Täter in Langenhagen mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Sven Warnecke