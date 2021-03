Godshorn/Isernhagen

Wegen schweren Diebstahls ermittelt die Polizei Langenhagen. Unbekannte haben am Freitag, 5. März, gegen 23 Uhr einen auf einem Firmengelände an der Berliner Allee in Godshorn abgestellten Lastwagen gestohlen. Dieser sei ordnungsgemäß gesichert gewesen, heißt es am Sonntag von einem Sprecher der Polizei.

Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma entdeckte das Gefährt später abgestellt an der Chromstraße in Isernhagen H.B. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt diverse elektronische Geräte aus der Fahrerkabine bereits ausgebaut. Ob in dem Fahrzeug entsprechende Ortungstechnik eingebaut war, um dieses im Fall eines Diebstahls wiederzufinden, stand am Sonntag noch nicht fest. Auch die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke