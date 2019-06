Langenhagen

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich nun ein 43 Jahre alter Autofahrer in Langenhagen verantworten. Doch nicht nur deshalb. Beamte des Polizeikommissariats stoppten den Mann am Sonnabend gegen 5.10 Uhr auf der Walsroder Straße, weil er diese mit seinem Auto in Schlangenlinien befuhr und dafür die gesamte Fahrbahnbreite benötigte.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers förderte ein Schnelltest mit dem Alkomaten dann auch die Ursache für diese Fahrweise zutage: Der Mann hatte 2,53 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Und als ob der Ärger nicht schon ausreichte, „beleidigte der uneinsichtige Beschuldigte die Beamten fortwährend im Zuge der polizeilichen Maßnahmen“, teilte der Sprecher mit. Aus diesem Grund wird nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 43-Jährigen ermittelt, sondern auch wegen Beleidigung.

Weitere Einsatzmeldungen der Langenhagener Polizei finden Sie im Ticker.

Von Sven Warnecke