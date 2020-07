Langenhagen/Garbsen

Seit dem 1. April ist die dreijährige Ausbildung für die Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Gesundheits-, Kinderkranken- und Altenpflege geändert worden. Nicht nur der Name ist neu. Vielmehr gibt es nun die „generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann“, berichtet Beate Dietzsch, Beratungslehrerin an der Pflegefachschule Hannover mit Sitz in Garbsen. Das bedeutet, alle bisher getrennten Lerninhalte sind fortan in einer einzigen Ausbildungsrichtung zusammengefasst.

Diese Änderung macht ganz neue Wege in der Ausbildung möglich, berichtet Dietzsch. So könnten etwa Schüler der Fachschule in Krippen und Kindertagesstätten entsandt werden. Bisher sei es immer schwierig gewesen, für die praktische Arbeit speziell in der Kinderkrankenpflege Plätze zu finden, sagt sie. Inzwischen habe der Gesetzgeber aber erlaubt, diesen Part mit einem Anteil von 200 Stunden auch im Bereich Krippe zu ermöglichen, erläutert Dietzsch. Denn sowohl in der Kinderkrankenpflege wie auch in der Krippe stünden identische Aufgaben an: etwa Wickeln, Ankleiden, Füttern oder Körperhygiene bei den Kleinen. Sobald Kitas eine integrative Gruppen sowie einen heilpädagogischen Ansatz hätten, sei die Ausweitung auch auf die Drei- bis Sechsjährigen möglich, so die Beratungslehrerin.

Persönliche Kontakte führen Schule nach Langenhagen

Dank ihrer persönlichen Kontakte nach Langenhagen sowie der bisherigen Zusammenarbeit mit der hiesigen Paracelsus-Klinik kam Dietzsch auf die Idee, beim Kita-Zirkel nach Einsatzmöglichkeiten für ihre Schüler zu forschen. In der Krippe Wichtelhagen wurde sie fündig. Nun ist ein Kooperationsvertrag unterzeichnet worden – rückwirkend zum 1. Juli. Ab November kommen die Schüler – für jeweils 200 Stunden praktischer Arbeit – in die Krippe. Bei fünf Wochen Dauer könnten so fünf Auszubildende pro Jahr praktische Erfahrungen sammeln, freut sich Dietzsch.

Die Gesellschaft muss grundsätzliche Ausbildungen ermöglichen, betont Melanie Lindenkamp, Leiterin der Krippe Wichtelhagen. „Speziell in Berufen, wo es an Fachkräften mangelt“, unterstreicht sie die Bereitschaft ihrer Einrichtung innerhalb des Kita-Zirkels. „Und der Pflegeanteil ist im Krippenbereich groß“, weiß die Leiterin. „Wir sind uns sehr bewusst über unsere Verantwortung.“ Schließlich stellten auch die Auszubildenden einen Anspruch an die Einrichtung, wollen schließlich auch Wissen mitnehmen.

Schüler sind keine billigen Arbeitskräfte

Es gehe aber nicht darum, billige Arbeitskräfte zu erhalten, ergänzt Lindenkamp. Im Gegenteil. Das Curriculum – also das Ausbildungskonzept – sieht feste Aufgaben für die Auszubildenden vor, die während des praktischen Einsatzes abgearbeitet und dokumentiert werden müssen. So sei die Qualität für beide Seiten gewährleistet, meint Dietzsch.

Mit der Krippe Wichtelhagen startet die Pflegefachschule nun in ein Pilotprojekt ein. Weitere Einrichtungen sollen in der gesamten Region Hannover folgen, kündigt Dietzsch an. Und es sei durchaus möglich, weitere Krippen aus dem Kita-Zirkel zu gewinnen. Das entscheide die jeweilige Leitung, sagt Lindenkamp.

Corona-Krise zeigt Bedeutung Pflegeberuf auf

Und der Bedarf nach praktischen Einsatzmöglichkeiten im Bereich Pflege ist groß – genau wie die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, berichtet Dietzsch. Zum 1. September erwartet sie in zwei Kursen jeweils 25 neue Auszubildende in der Pflegefachschule. Die dreijährige Lehrzeit ist in 2400 Theorie- und 2500 Praxisstunden aufgeteilt, erläutet die Lehrerin. „Ungefähr die Hälfte der Stunden findet bei einem festen praktischen Ausbildungsträger statt.“

Dietzsch wirbt damit, dass die „Branche krisensicher ist“. Zudem böte sich nach der Ausbildung ein breites Spektrum an Fortbildung und Weiterbildung. Sie sei „bunt“, verbunden mit vielen Möglichkeiten. „In der Corona- Krise wurde wieder einmal deutlich, wie wichtig der Pflegeberuf ist.“

Von Sven Warnecke