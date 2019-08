Kaltenweide

Wegen personeller Engpässe bleibt die Verwaltungsstelle Kaltenweide der Stadt Langenhagen in der kommenden Woche geschlossen. Das teilt Sprecherin Juliane Stahl mit. Betroffen sind die sonst regulären Öffnungstage am Montag, 5., Donnerstag, 8., und Freitag, 9. August.

Die Stadt bittet Bürger, „die an einem dieser Tage etwas in der Verwaltungsstelle erledigen, Pässe oder Führerscheine abholen möchten“, ihre Angelegenheiten um eine Woche zu verschieben oder sich an das Bürgerbüro im Rathaus zu wenden. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten finden Langenhagener auf der Internetseite der Stadt auf www.langenhagen.de.

Von Julia Gödde-Polley