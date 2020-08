Engelbostel

Die Kirchstraße in Engelbostel braucht eine neue Fahrbahndecke. Wegen der Asphaltierungsarbeiten muss die Regiobuslinie 460 deshalb andere Wege in Kauf nehmen. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin muss dafür die Straße von Mittwoch,19. August, Betriebsbeginn, bis zum 26. August zum Betriebsschluss gesperrt werden.

Umleitung im Dorf

In der Folge wird die Buslinie im Dorf umgeleitet, die Haltestellen Kirche und Kirchstraße können nicht angefahren werden. Ersatzweise bedient Regiobus in dieser Zeit die Üstra-Haltestellen Wilhelm-Hirte-Straße und Friedhof. Außerdem wird an der Heidestraße kurz vor der Einmündung Krähenbergstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Dort gelten die Abfahrtszeiten der Haltestelle Kirche, heißt es von der Sprecherin weiter.

Von Sven Warnecke