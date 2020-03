St. Paulus bietet Onlineseminar für Imker und Bieneninteressierte an

Langenhagen

Wie wird in anderen Ländern geimkert? Zum Thema Bienenhaltung im Ausland lädt der Imker Hartmut Münch von der Organisation Hannover summt! für Donnerstag, 12. März, in die Räume der St.-Paulus-Kirchengemeinde, Hindenburgstraße 85, in Langenhagen ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Livestream mit einer Expertin

Ausgebildete Imker aller Generationen, aber auch Bieneninteressierte und angehende Imker sind zu dem Seminar eingeladen. Per Videolivestream wird die Expertin und Autorin Ulla Lachauer zu der Veranstaltung zugeschaltet und in einem Interview das Thema beleuchten. Sie berichtet über ihre Erfahrungen auf ihren Reisen durch Polen, Russland, Spanien und Gotland in Schweden. Im Anschluss an das Gespräch können die Teilnehmer selbst Fragen an die Autorin stellen. Nach dem Livestream stellt sich auch Münch einer Diskussion. Er betreut auch die Bienenvölker der Langenhagener Kirchengemeinde.

Reihe geht am 24. März weiter

Die Veranstaltung ist Teil des Onlineseminars „Moocbar“. „Mooc“ steht dabei für „massive open online course“ und ist eine Imkerschulung im Internet, vergleichbar mit einem Fernstudium. Angehende Imker erlernen so alles, was sie über die Bienenhaltung wissen müssen. Die Reihe wird am Dienstag, 24. März, in St. Paulus fortgesetzt, dann zum Thema „Bienen fördern unsere Gesundheit“.

Von Ursula Kallenbach