Kaltenweide/Godshorn

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11 Uhr ist kurze Zeit später die Ortsfeuerwehr Kaltenweide zur Kreuzung Wagenzeller und Walsroder Straße ausgerückt. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky waren dort beim Abbiegen zwei Autos zusammengestoßen.

Wie ein Sprecher der Polizei Langenhagen am Dienstag berichtet, wurde dabei ein 46 Jahre alter Mann leicht verletzt. Die Insassen beider Fahrzeuge konnten sich jedoch selbst aus den Wracks befreien. Wie der Kommissariatssprecher weiter berichtet, wollte ein 91 Jahre alter Autofahrer abbiegen und übersah dabei das Auto des entgegenkommenden 46-Jährigen. Den Schaden beziffert der Beamte auf etwa 7500 Euro. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Nach einem Unfall muss die Feuerwehr eine Ölspur abstreuen. Quelle: Felix Dankowsky (Feuerwehr)

Die Einsatzkräfte streuten mit zwei Sack Bindemitteln die Ölspur ab und klemmten die Batterien der Unfallautos ab. Unter der Leitung von Ralf Dankenbring waren sechs Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Zweiradfahrer wird bei Unfall verletzt

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montag gegen 14.55 Uhr auf der Münchner Straße im Godshorner Gewerbegebiet. Dabei hatte nach Auskunft der Polizei ein 28 Jahre alter Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 37-Jährigen auf einem Kleinkraftrad missachtet. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer Schürfwunden zu und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden beziffert der Polizist auf etwa 500 Euro.

Von Sven Warnecke