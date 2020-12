Engelbostel/Schulenburg/Krähenwinkel

Gut, dass im Herbst 2019 das neue und gemeinsame Gerätehaus der Ortsfeuerwehren Engelbostel und Schulenburg in Betrieb ging. Denn so musste der Nikolaus nur einen Termin wahrnehmen, um seine Geschenke für die Kinder der beiden Ortschaften abzugeben. Nachdem er von dannen gezogen war, machten sich Vertreter der beiden Feuerwehren auf dem Gelände am Stadtweg an die Arbeit und packten die vielen großen und kleinen Präsente in die Autos. Danach fuhren sie im Kostüm des Nikolaus zu den Kindern.

Es war in diesem Jahr ein etwas anderer Nikolaustag wegen der Corona-Pandemie. Dennoch ließen es sich die Ortsfeuerwehren nicht nehmen, den Kindern mit Unterstützung von Förderverein und Sponsoren eine Freude zu bereiten. Ausgedacht hatten sich die Aktion Desiree und Florian Kahle von der Leitung der Kinderfeuerwehr Engelbostel.

241 Kinder in Engelbostel und Schulenburg beschenkt

Und die Aktion ging so: Vorab mussten Eltern für ihre Kinder per E-Mail bestätigen, dass sie mitmachen – insgesamt 241 Kinder waren angemeldet. In jeweils zwei Feuerwehrautos ging es dann am Nikolaussonntag durch Engelbostel und Schulenburg. Alles nach striktem Zeitplan. Die Familien mussten sich an den Straßenrand stellen, der Nikolaus reichte dann coronagerecht mit einem Stab, der einem in Gottesdiensten verwendeten Klingelbeutel glich, die Schokolade herüber in die Kinderhände.

„Das war eine tolle Aktion. Schön, dass so etwas auf die Beine gestellt wird“, sagte Rebecca Fritzsch, deren Kinder an der Straße Alt-Engelbostel beschenkt wurden. Kurz vor 16 Uhr stand die Familie draußen. „Als wir das Blaulicht aus der Entfernung gesehen und gehört haben, wussten wir, dass wir gleich dran sind“, erzählt sie und lacht.

In Krähenwinkel überreicht der Nikolaus Geschenke an Charlotte (8) und Luisa (4). Quelle: Stephan Hartung

Nicht nur in Engelbostel und Schulenburg war der Nikolaus im Einsatz, sondern auch in Krähenwinkel. Auch dort erhielt er Unterstützung von der Ortsfeuerwehr, deren Vertreter im Nikolauskostüm gleich mit drei Fahrzeugen über Straßen und Wege fuhren. Zwei Stunden dauerte die Tour, 76 Kinder erhielten Überraschungen.

So auch Familie Schwindt an der Walsroder Straße. Doch zunächst traute Luisa ihren Augen nicht. „Wo ist denn der Nikolaus?“, fragte die Vierjährige, die offenbar eher den Weihnachtsmann vor sich sah. Gut für Luisa und ihre Schwester Charlotte: Der Nikolaus war mit Blick auf die Verwechslung nicht nachtragend und holte trotzdem aus dem Feuerwehrauto zwei gefüllte Tüten heraus. Und als er schon weiter zum nächsten Übergabetermin brauste, sangen die Mädchen noch ein Weihnachtslied.

Von Stephan Hartung