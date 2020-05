Start nach Corona-Zwangspause: Tafel erhält ein neues Auto

Langenhagen

Der Montag ist für die Langenhagener Tafel ein besonderer Tag – aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie nach der Corona-Zwangspause wieder regulär Lebensmittel an Bedürftige an den bekannten Ausgabestellen ausgibt. Andererseits, weil für den Transport der Lebensmittel ein neues Fahrzeug im Einsatz ist.

Die Ausgabe beginnt am Montag um 11 Uhr in Elze. „Vorher werde ich dann mit dem neuen Auto schon die Bäckereien abfahren und Brot sowie Kuchen abholen“, sagt Hans-Joachim Schwarz, der ehrenamtlich für die Tafel am Steuer sitzt.

Tafelausgabe startet wieder am Montag

Die Hilfsorganisation erhielt den Ford Transit mit einem Tachostand von 400 Kilometern vom Kaltenweider Autohaus Rodewald –„zum Selbstkostenpreis“, wie Tafel-Chefin Jutta Holtmann sagt. Damit besteht die Fahrzeugflotte der Tafel weiterhin aus drei Autos, ein Transit wurde nach 140.000 Kilometern Laufleistung nach Hannover an den Lindener Tisch abgegeben.

Der Laderaum des neuen Autos der Tafel wurde nun bei Edeka Cramer an der Walsroder Straße in Langenhagen erstmals befüllt. Der Supermarkt hatte bunte Tüten mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln zusammengestellt. Diese hatten Kunden zuvor für 5 Euro pro Tüte kaufen können. Doch mitnehmen konnten sie diese nicht, sondern spenden. So sind 90 Tüten gefüllt worden, die nun der Tafelausgabe zugutekommen.

Von Stephan Hartung