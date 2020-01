Nach tödlichen Bissen im Brinker Park: Hunde waren der Stadt Hannover bekannt

Langenhagen

Nach den tödlichen Hundebissen im Brinker Park in der vergangenen Woche beschäftigt sich nun auch die Stadt Hannover mit dem Zwischenfall. Die Halter wohnen in der Landeshauptstadt. Nach Auskunft von Sprecher Udo Möller sind „die Hunde ordnungsgemäß angemeldet“.

Der Vorfall und der Besitzer seien in der Verwaltung bekannt. Ob die Tiere bereits vorher auffällig waren oder sogar aggressiv geworden sind, wollte der Sprecher auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Er verweist auf das laufende Verfahren. „Die notwendigen Maßnahmen wurden und werden getroffen“, schreibt Möller weiter.

Zwei Hunde beißen Jack-Russell-Terrier tot

Am vergangenen Mittwoch hatten zwei größere Hunde einen Jack-Russell-Terrier an der Hundewiese mit Bissen getötet. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung zunächst aufkeimende Gerüchte, die in Langenhagener Facebook-Gruppen kursierten. Demnach sind um 16.40 Uhr drei Hunde aufeinander getroffen. Ein Staffordshire-Bullterrier-Mix und ein American Bulldog einer Halterin wollten nach Auskunft der Ermittler offenbar mit dem Jack-Russell-Terrier „spielen“. Warum die Situation zwischen den Tieren eskalierte und die zwei größeren Hunde, die nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei frei herumliefen und nicht an der Leine waren, zugebissen haben, ist aktuell weiter unklar. Ebenso steht die Frage im Raum, ob die Tiere Maulkörbe getragen haben oder ob dafür überhaupt eine Pflicht bestand.

Besitzerin: Hunde haben direkt angegriffen

Die Besitzerin des kleinen Terriers meldete sich in einer Facebook-Gruppe zu Wort und schilderte den Vorfall aus ihrer Sicht etwas anders. Ihren Angaben zufolge wollten die zwei Hunde gar nicht spielen. Vielmehr hätten sie den kleinen Vierbeiner, mit dem ihre Mutter in dem Park spazieren war, hinter der Brücke direkt angegriffen. Der kleine Terrier sei angeleint und immer friedlich gewesen. Auf die Hundewiese selbst, auf der die Tiere frei laufen dürfen, habe sich ihre Mutter aus Angst gar nicht erst getraut. Im Brinker Park erinnern nun ein Gedenkstein sowie Blumen und Kerzen an den toten Jack-Russell.

Die sofort nach der tödlichen Attacke alarmierten Langenhagener Beamten nahmen dann auch die Personalien aller beteiligten Besitzer auf. Die Ermittlungen dauern an.

