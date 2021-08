Godshorn

Die ausgefallene Ampelanlage an der Kreuzung Vinnhorster Straße/Brinker Straße ist wieder in Betrieb. Am Donnerstag wurde sie von einer Fachfirma repariert. Die defekte Ampel hatte am Montag zu dem tödlichen Busunfall in Langenhagener Ortsteil Godshorn geführt, bei dem eine Frau ums Leben gekommen war. Zudem gab es 13 Leicht- und drei Schwerverletzte. Ob wohl die Anlage wieder funktioniert, bleiben viele Fragen offen. Anscheinend war sie als Problemampel bekannt.

Noch am Donnerstagvormittag mussten Autofahrer, die die Vinnhorster Straße auf der Brinker Straße überqueren oder dort abbiegen wollen, sich weiterhin vorsichtig an die Kreuzung herantasten. Die Ampel leuchtete nicht. Drei Tage, nachdem ein vorfahrtberechtigter Lastwagen mit voller Wucht gegen einen Linienbus geprallt war, und sechs Tage, nachdem die Anlage ausgefallen war mussten sich die Verkehrsteilnehmer weiterhin darauf verlassen, dass jeder die geltenden Vorfahrtsschilder beachtet.

Während die Reparaturarbeiten am Donnerstag liefen, regelten weiterhin die Vorfahrtsschilder den Verkehr an der Kreuzung. Immer wieder kam es zu unübersichtlichen Situationen. Quelle: Elena Everding

Gefährliche Situationen im Minutentakt

Immer wieder kam es an diesem Tag zu unübersichtlichen Situationen: Autofahrer auf der Brinker Straße fuhren merkbar zögerlich an die Kreuzung heran, wo die Fahrzeuge auf der Vinnhorster Straße mit Tempo 70 entlangfuhren. Doch auch auf der Vorfahrtsstraße war Aufmerksamkeit gefragt, denn immer wieder mussten Fahrer für abbiegende oder kreuzende Autos leicht abbremsen. Im Minutentakt entstanden gefährliche Situationen.

Ebenso querten regelmäßig Radfahrer und Fußgänger die Kreisstraße: „Herübergehen ist hier auch nicht leicht“, sagte eine Radfahrerin an der Kreuzung. Mit ihrer Kritik an den langen Wartezeiten war sie nicht nicht allein.

In den sozialen Medien äußerten einige Nutzer Unverständnis darüber, dass die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls bereits seit mehreren Tagen ausgefallen war und anscheinend niemand, vor allem nicht die zuständige Region, etwas unternommen hatte. Ein Facebook-Nutzer, der eigenen Angaben zufolge als Ersthelfer bei dem Unfall vor Ort war, berichtete, dass er am Mittwoch – zwei Tage nach dem Zusammenprall an der Kreuzung – erneut einen Beinahe-Unfall beobachtet habe.

Ein Autofahrer habe einem anderen die Vorfahrt genommen. „Soll erstmal noch was passieren, um hier zu agieren?“ fragte er. Erst am Donnerstag war eine Firma vor Ort, um die Anlage zu reparieren. Seit Freitag regeln die Ampeln wieder den Verkehr an der viel befahrenen Kreuzung.

Am Freitag standen an der Unfallkreuzung an einer Stelle Blumen und eine Kerze, an einer zweiten Stelle Sonnenblumen, die an die verstorbene 29-Jährige erinnern sollen. „Wir vermissen dich“, ist auf einem handgeschriebenen Schild zu lesen. Die junge Frau war aus dem Bus geschleudert worden und noch vor Ort verstorben.

Probleme schon seit zwei Wochen?

Einiges spricht dafür, dass die Ampel bereits früher hin und wieder ausgefallen war. Seit rund zwei Wochen habe es damit Probleme gegeben, berichtete Werner Leistner, Geschäftsführer des Unternehmens Dau Bus, das als Subunternehmen die Üstra-Linie 480 bedient und von dem das Unfallfahrzeug stammt. Unter seinen Busfahrern sei bekannt, dass die Ampelanlage nicht in Ordnung sei. In der Regel meldeten die Fahrer so etwas an die Leitstelle, welche wiederum die Polizei informiere. Leistner vermutet, dass dies wohl auch in diesem Fall so geschehen sei.

Gegen den Busfahrer laufen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. Eine 29-jährige Frau kam beim Unfall ums Leben, 16 Menschen wurden verletzt. Quelle: Frank Tunnat

Im Einsatzleitrechner der Polizei in Hannover gibt es für Juni, Juli und August Meldungen zu einem Ausfall der Ampelanlage. Die Region weiß eigenen Angaben nach dagegen lediglich von einem Ausfall im Juni. Dass die Ampel aktuell bereits seit Freitag, 6. August, nicht funktionierte, hatte der Betreiber der Anlage erst im Nachhinein ermittelt und der Region mitgeteilt. Ein automatisiertes Meldesystem hierfür gibt es nicht.

HAZ-Leser Martin Priebe berichtet, dass er Ende Juli der Polizei Langenhagen die Ampel als defekt gemeldet habe. Ob die Meldung des insgesamt dreitätigen Ausfalls zu den drei gemeldeten Fällen gehört, konnte Hendrik Stange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Langenhagener Polizei, aus Datenschutzgründen nicht beantworten.

Informationswege sind unklar

Wie lassen sich die unterschiedlichen Zahlen der Polizei und der Region zu den Ausfallmeldungen erklären? Stange von der Polizei Langenhagen wies darauf hin, dass die Polizei Meldungen nicht unbedingt an die Region weiterleite, sondern teils auch direkt an die Betreiberfirmen der Ampelanlagen. Jedoch müsste die Region spätestens aufgrund der gestellten Rechnung im Nachhinein von Defekten erfahren, sagte er.

An der Unfallstelle sollen Blumen, eine Kerze und ein Schild an die verstorbene 20-Jährige erinnern. Quelle: Elena Everding

Mehrere Dinge sind daher weiter unklar: Erstens, wie häufig und wie regelmäßig die Ampelanlage wirklich ausgefallen war. Zweitens, ob an bestimmten Stellen Ausfallmeldungen nicht weitergegeben wurden. Und drittens, warum es keine automatisierten Sofortmeldungen gibt, wenn es doch technisch möglich ist, Ausfälle im Nachhinein festzustellen. Zumindest auf die erste Frage will die Region Anfang nächster Woche eine Antwort haben: Dann soll die Auswertung der Betreiberfirma vorliegen, die sie im Zuge der Reparatur gemacht hat. Auch der ermittelnde Verkehrsunfalldienst der Polizei wird die Ampeldaten untersuchen.

Gegen den Busfahrer, der die Vorfahrt des Lkw missachtet hatte und beim Unfall ebenfalls verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung. Dies ist ein Standardverfahren nach einem tödlichen Unfall. Der Busfahrer hätte das „Vorfahrt gewähren“-Schild achten müssen, welches gilt, wenn eine Ampel, wie an diesem Tag, ausgefallen ist.

Von Elena Everding