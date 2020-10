Langenhagen

Die Feuerwehr Langenhagen ist nach einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 16.20 Uhr an die Walsroder Straße gerufen worden. Ein Auto qualme, heißt es in der Erstmeldung der Feuerwehr. Für den Einsatz ist die Hauptverkehrsstraße aktuell in Höhe der Hausnummer 141 zwischen Elisabethkirche und Leibnizstraße gesperrt.

Mehr in Kürze.

Von Sven Warnecke