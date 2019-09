Nach Phosphor-Fund: Stadt gibt Hundestrand am Silbersee wieder frei

Langenhagen

Nach dem Phosphor-Fund am Silbersee, bei dem am Sonntag ein neunjähriges Mädchen Verbrennungen an der linken Hand und am linken Oberschenkel erlitt, hat die Stadt den Hundestrand wieder freigegeben. Das teilte Sprecherin Juliane Stahl am Mittwochabend mit. „In der Zwischenzeit wurden keine weiteren, auffälligen Steine entdeckt“, heißt es von der Verwaltung. In Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wurde der Bereich für Hundebesitzer und deren Tiere wieder geöffnet.

Neue, fest installierte Warnschilder

Ein Mädchen hatte am Sonntagmittag am Südufer einen gelblichen Stein aus dem Wasser geholt und in eine Kleidertasche gesteckt. Der Phosphor-Rest fing nach Auskunft der Polizei sofort an zu brennen. Die Stadt hatte noch am Sonntag den Hundestrand am Silbersee mit rot-weißem Band sperren lassen.

Seit Montagnachmittag weisen provisorische Schilder an den Türen des Zaunes Besucher auf die Gefahren von Phosphor hin. „Trotz aller Bemühungen ist leider nicht auszuschließen, dass vereinzelt Phosphorreste an den Strand gelangen“, heißt es darauf. Und weiter: „Sie sehen aus wie bernsteinfarbene Steine. Feucht sind sie unbedenklich. Werden sie jedoch trocken, reagieren sie mit Sauerstoff und können sich entzünden.“ Deshalb sollten Gäste in dem Naherholungsgebiet bernsteinähnliche Steine im Wasser liegen lassen und die Polizei informieren. Die Hinweise sollen am Freitag durch Blechschilder ersetzt werden, „die an den Zuwegungen zum See aufgestellt werden“, kündigt Stahl an.

Stadt will Schreiben in Kitas verteilen

Zusätzlich hatte die Stadt am Montagabend Informationen über falsche Bernsteine auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Diese fanden Interessierte bis Dienstagmittag jedoch nur, wenn sie den Hinweis kannten. Im Bürgeramt gab es bis Dienstag keinen Hinweis zu dem Vorfall und den Gefahren.

Kindertagesstätten erhalten „Informationsschreiben mit der Bitte, diese an die Eltern weiterzuleiten“. „Kitas und Schulen werden zudem Plakate zur Verfügung gestellt“, kündigt die Verwaltung an, damit so viele Menschen wie möglich informiert werden.

Von Julia Gödde-Polley