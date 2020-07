Nach einem bestätigten Corona-Fall in der Kita Stadtmitte in Langenhagen sind 14 Kinder und drei Erzieherinnen unter Quarantäne. Daran wird sich nach Auskunft der Region Hannover vorerst auch nichts ändern. Gleichwohl: Die Test bei den weiteren Beteiligten zeigten bisher allesamt negative Ergebnisse an.