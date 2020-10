Mittlerweile sind vier Schulen in Langenhagen von Corona-Fällen betroffen. Nun hat die Region auch für Schüler und Lehrer der Leibniz-IGS sowie der Robert-Koch-Realschule eine zweiwöchige häusliche Quarantäne ausgesprochen. Auch an der IGS gibt es neue Quarantäne-Anordnungen.

