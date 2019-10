Nach Bürgerbeteiligung in Wiesenau: Friedrich-Ebert-Straße ist fertig saniert

Langenhagen

Allen Verkehrsteilnehmern gehört ab sofort die Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil Wiesenau gleichermaßen. Symbolisch durchschnitten am Sonnabend beteiligte Akteure aller Seiten ein Flatterband und gaben den grundsanierten, verkehrsberuhigten Straßenzug frei. Er ist ein Leuchtturmprojekt.

Denn es ist das erste wegweisende Beispiel für Bürgerbeteiligung bei einer so umfangreichen Straßensanierung, entwickelt im Sanierungsprogramm Soziale Stadt Wiesenau. An der Umgestaltung konnten die Bewohner dort auf Stadtteilspaziergängen und Infoveranstaltungen mitwirken. Seit September 2016 haben 18 stimmberechtigte Mitglieder in einem Sanierungsbeirat die konkrete Planung mit entworfen – und die Politik ist den Wünschen der Bürger gefolgt.

Kein Wunder also, dass nun auch die Anwohner in großer Zahl der Einladung der Stadt zum Feiern folgten und sich hoch zufrieden äußerten. Immerhin hatten sie von März bis Oktober etwa siebeneinhalb Monate Bauzeit auszuhalten – geplant war der Ausbau sogar bis November.

Denen, die künftig falsch parken, will Christa Leske mit anderen Anwohnern diese Karte an die Autoscheibe stecken. Quelle: Ursula Kallenbach

Lob für die Bauarbeiter

Lob aus vollem Herzen zollten die Anwohner ausnahmslos den Bauarbeitern vor Ort: „Die waren super, alle nett und hilfsbereit“, klang es einhellig am Imbissstand. „Sie haben uns sogar durch die Baustelle unsere Einkäufe bis vor die Tür gebracht.“ Fachlich und menschlich hätten die Bauarbeiter für ein vorbildhaftes Miteinander gesorgt. Und natürlich äußerte sich Stadtbaurat Carsten Hettwer genau darüber glücklich und sagte Dank nach allen Seiten.

Als engagierte Anwohner bedanken sich Florian Herrmann (links) und sein Vater Valentin Herrmann (rechts) mit Muffins bei den Verantwortlichen der Stadt Langenhagen: Christine Söhlke (Zweite von links), daneben Maik Demlang und Stadtbaurat Carsten Hettwer. Maik Demlang hat in der Abteilung Verkehr und Straßen das Projekt geleitet, Christine Söhlke ist in der Abteilung Stadtplanung und Geoinformation städtische Ansprechpartnerin unter anderem für das Sanierungsgebiet Wiesenau. Quelle: Ursula Kallenbach

Anerkennung für den Ausbau bekam das Team aus dem Rathaus prompt zurück von Valentin Herrmann. Als Anwohner und Beiratsmitglied von Beginn an verteilte er Lob und kleine Schoko-Muffins – nicht ohne Symbolik. Kleine Fähnchen auf den Törtchen zeigten das Schild für eine verkehrsberuhigte Straße. Und weil Herrmann seine Begeisterung kaum bremsen konnte, blieb Stadtbaurat Hettwer die gute Frage: „Was müssen wir tun, um Sie als Redner für alle weiteren Bauvorhaben zu gewinnen?“

Die verkehrsberuhigenden Elemente aus den alten Bordsteinen werden noch bepflanzt. Quelle: Ursula Kallenbach

Autos haben nun in dem Bereich nicht mehr Rechte als Fußgänger und Radfahrer. Besonders wichtig ist dies, weil Schulkinder die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Adolf-Reichwein-Schule und dem Hort an der Emmaus-Kirchengemeinde nutzen. Verkehrsinseln, umrandet aus den vorherigen Kantensteinen, gliedern den Straßenraum. Noch sind die Beete leer, doch die Stadt will darin noch Bäume und Stauden pflanzen. Die Anwohner sind auch zur Pflege aufgerufen.

Verkehrsschilder fehlen noch

Die neuen Schilder fehlen allerdings noch. Diese sollten nun so schnell wie möglich aufgestellt werden, mahnten die Anwohner. „Hauptsache, dass alle sich daran halten“, sagte Anwohner Jens Meyer. Die Verkehrsinseln treffen seinen Geschmack nicht ganz – „hätte man moderner machen können“. Ein anderer Anwohner bezweifelte, dass die Stadt die vorher vorhandene Anzahl der markierten Autostellplätze eingehalten habe, wie sie angab. Ein, zwei der Pflanzkästen hätten nach seiner Ansicht gut noch Stellplätzen weichen können.

Grundsaniert, einschließlich Kanalneubau, und verkehrsberuhigt gestaltet sind nun 460 Meter der Friedrich-Ebert-Straße, die Kreuzung mit der Liebigstraße sowie die Liebigstraße zwischen Spielplatz und Wilhelm-Busch-Straße, insgesamt rund 4.200 Quadratmeter. Ein Leuchtturm ist das Eine-Million-Euro-Projekt auch in seiner Finanzierung: Zwei Drittel der Kosten wurden von Bund und Land übernommen. Die Stadt Langenhagen zahlt knapp 350.000 Euro für die Sanierung der Straße. Für 600.000 Euro wurde zusätzlich der Regenwasserkanal erneuert.

Wegen der Arbeiten an Abwasserleitungen sind sowohl die Straße An der Autobahn, wie auch die Hackethalstraße nach wie vor gesperrt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Hackethalstraße/An der Autobahn: Arbeiten sollen Ende November beendet werden Noch immer sind Bauarbeiter auf der Kreuzung Hackethalstraße/An der Autobahn im Einsatz. Dort war Mitte Juli zunächst ein Teil des Gehwegs abgesackt. Die Stadt Langenhagen sperrte den Bereich für den Verkehr – auf unbestimmte Zeit. Nur kurze Zeit später sackte auch die Fahrbahn der in unmittelbarer Nähe gelegenen Straße Schilfkamp nördlich der Autobahn 2 ab. Grund war ein Schaden in einem Kanal, hieß es damals aus dem Rathaus. Doch jetzt zeichnet sich ein Ende ab: Derzeit gehe die Verwaltung davon aus, dass die Arbeiten im Bereich von Hackethalstraße und An der Autobahn Ende November beendet werden, teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl auf Nachfrage mit. Das Wetter haben zu Verzögerungen geführt. Der undichte Kanal liegt fünf Meter tief. In dem betroffenen Bereich verlaufen Stahls Angaben zufolge mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen. „Daher ist die Reparatur zeitaufwendig.“ Für die Arbeiten musste die Stadtentwässerung in den betroffenen Bereichen das Grundwasser absenken, hatte die Sprecherin Ende Juli berichtet. Zudem mussten die Gruben tief gegraben werden, um an die Leitungen zu kommen. Deshalb „muss es einen speziellen Einbau geben, der verhindert, dass Erdreich nachrutscht“, sagte Stahl damals. jsp

Lesen Sie auch:

In Wiesenau hat die Sanierung begonnen

Sanierung der Friedrich-Ebert-Straß ist Bürgersache

Stadt musste Straßenausbau wieder absagen

Von Ursula Kallenbach