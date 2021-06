Langenhagen

Eine Brandstiftung auf dem Gelände der Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße in Langenhagen hat für viele traurige Kindergesichter gesorgt. Die Schulleitung und die Eltern reagierten mit Unverständnis auf die Tat. Denn nicht nur zwei Altpapiercontainer sind am Mittwoch, 23. Juni, gegen 2.20 Uhr in Flammen aufgegangen, sondern auch ein angrenzendes Holzhäuschen auf dem Spielplatz der Schule am Tor zur Karl-Kellner-Straße. Darin wurde das gesamte Spielgerät der Hortkinder aufbewahrt.

Von der Holzhütte mit den Spielgeräten für die Hortkinder der Hermann-Löns-Schule ist genauso wenig übrig geblieben wie von den Altpapiercontainern. Quelle: Privat

Die Polizei bezifferte am Dienstag darauf den Schaden auf Anfrage auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Zum Glück sei die angrenzende Fassade der denkmalgeschützten Schule nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Wegen der aktuellen Sanierung des Gebäudes ist dort ein Gerüst aufgestellt – wegen Lärm und Staub ist dieses mit einer Folie bespannt. Die Abdeckung ist wegen der enormen Hitzeentwicklung bei dem Feuer geschmolzen. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf die Schule verhindert werden.

Nach Auskunft der Vorsitzenden des Schulelternrats Christine Marchetti müssen die Kinder nun zunächst weitgehend ohne Spielsachen auskommen. Die Flammen haben sämtliche Roller, Räder, Bälle oder etwa Springseile vernichtet. Die Gerätschaften hatte der einstige Förderverein der Schule angeschafft, genau wie den Unterstand. Nun hat der Schulelternrat gemeinsam mit Eltern und Schulleitung die Idee entwickelt, einen Spendenaufruf zu starten.

Eltern wollen das Beste aus der Situation machen

„Wir müssen nun einfach das Beste aus der Situation machen“, betont Marchetti. Mit einem ersten zarten Erfolg. Manche Grundschülerinnen und Grundschüler durchforsteten ihre Kinderzimmer gründlich und stifteten nicht mehr benötigte Spielsachen, berichtet Marchetti. Zudem hätten auch Eltern erste Sachspenden vorbeigebracht.

Doch noch fehlt vieles – vor allem auch der Holzschuppen zum Aufbewahren. Denn aktuell müssen die ersten gespendeten Spielsachen beim Hausmeister der Schule deponiert werden. Das sei nur eine Zwischenlösung, betont die Vertreterin des Schulelterrats.

Spenden sind nach Brandstiftung willkommen

Wer etwas für die Kinder der Hermann-Löns-Schule tun möchte, kann sich an die Bildungsstätte unter Telefon (0511) 771860 oder per E-Mail an loens@htp-tel.de wenden. Auch der kommunale Hort ist unter Telefon (0511) 7718623 oder per E-Mail an hort-hermann-loens-schule@langenhagen.de erreichbar.

Die Langenhagener Stadtverwaltung wartet nun mit einer möglicherweise positiven Nachricht für Schulkinder, Eltern und Schulleitung auf: „Wir sind derzeit dabei, die Einzelheiten zu klären, gehen aber aktuell davon aus, dass die städtische Inventarversicherung greifen wird und die beschädigten beziehungsweise zerstörten Geräte darüber ersetzt werden können“, teilte Stadtsprecherin Juliane Stahl auf Anfrage mit.

Brandserie: Polizei patrouilliert verstärkt

Die Polizei Langenhagen ermittelt nach dem Feuer weiter in alle Richtungen. Doch für Ermittler René Lange ist weiterhin klar, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Deshalb werden auch Zusammenhänge zu vorangegangenen Taten in der Stadt geprüft.

Der Polizist stellt aber auch klar, dass die Beamten angesichts der Brandserie sowohl offen – also im Streifenwagen – als auch verdeckt ein Augenmerk auf neuralgische Orte legen würden. Teilweise seien seine Kollegen auch zu Fuß und in zivil unterwegs. Denn vielfach stehen die Altpapiercontainer abseits der Straßen. Doch in erster Linie ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Diese nimmt das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Sven Warnecke