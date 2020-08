Nabu Langenhagen bestimmt Tiere und Pflanzen auf Projektfläche Kreyen Wisch

Krähenwinkel

Welche Arten leben rund um die Projektfläche Kreyen Wisch in Krähenwinkel? Dies möchte der Naturschutzbund ( Nabu) Langenhagen am Sonnabend, 15. August, herausfinden. Die Vereinsmitglieder hoffen dabei auf die Unterstützung interessierter Naturfreunde, die sich in die Bestimmung von Tier- und Pflanzenarten einarbeiten möchten oder schon einige Kenntnisse mitbringen.

Nabu hat Kreyen Wisch 2016 renaturiert

Vor vier Jahren hatte der Verein die zwischenzeitlich landwirtschaftlich genutzte Fläche wieder in eine natürliche überführt. „Die Natur hat sich den Bereich mehr und mehr zurückerobert“, berichtet der Nabu-Vorsitzende Ricky Stankewitz.

Die erste Artinventur hatten die Naturschützer 2018 auf der knapp 13.000 Quadratmeter großen Fläche organisiert. Dabei wiesen die Teilnehmer mehr als 200 verschiedene Tier- und Pflanzenarten nach. Besonders spannende Funde seien etwa das Acker-Filzkraut, der Pillenfarn und die Westliche Dornschrecke gewesen, erinnert sich Stankewitz.

Botaniker und Bestimmungsliteratur helfen bei Dokumentation

Nun wolle man herausfinden, wie sich die Fläche entwickelt hat. Für die Tierarten bringt der Nabu Bestimmungsliteratur mit. Bei den Pflanzen unterstützt Oliver Katenhusen, der auch regelmäßig botanische Führungen für den Nabu anbietet, die Gruppe.

Info: Die Arteninventur am Sonnabend, 15. August, startet um 14 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Die Teilnehmer treffen sich am Parkplatz auf der Südseite des Waldsees, Stucken-Mühlen-Weg in Krähenwinkel. Weitere Informationen erteilt Ricky Stankewitz unter Telefon (0511) 27082019 sowie nach einer E-Mail an ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de.

