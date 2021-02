Langenhagen

Der Naturschutzbund Langenhagen lädt seine Mitglieder für Freitag, 19. Februar, zur Jahresversammlung ein. Angesicht der Corona-Pandemie kann diese aber nicht wie gewohnt stattfinden. Die Lösung ist eine Videokonferenz, zu der auch interessierte Gäste ab 18 Uhr eingeladen sind.

Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer vom stellvertretenden Nabu-Vorsitzenden Georg Obermayr unter Telefon (05 11) 73 78 33 oder nach einer E-Mail an georg.obermayr@nabu-langenhagen.de.

Nabu berichtet digital über Arbeit

Nach Auskunft von Nabu-Chef Ricky Stankewitz soll bei der Konferenz unter anderem über die Naturschutzbemühungen in der Stadt berichtet werden. Zudem stünden Berichte des Vorstandes sowie Wahlen an. Es werden auch die Delegierten für die Vertreterversammlung des Nabu-Landesverbandes Niedersachsen am 18. September in Verden gewählt. Zum Ende der Veranstaltung stehen die Vorstandsmitglieder virtuell für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

