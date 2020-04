Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben Musiker in Langenhagen Konzerte vor aktuell isolierten Seniorenheimen gegeben. Bei Bedarf wollen die Musiker ihre Aktion fortsetzen. Eben dieser Bedarf scheint groß in Corona-Zeiten: Die Musik und der Besuch haben viele Senioren auch dieses Mal berührt.

Musik für Senioren: So berührend war die zweite Aktion vor sechs Heimen

Langenhagen - Musik für Senioren: So berührend war die zweite Aktion vor sechs Heimen