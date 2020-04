Mindestabstand wegen Coronavirus nicht eingehalten? Mann bedroht Radfahrer mit Messer

Krähenwinkel

Nach einem Missverständnis hat ein Fußgänger am Sonnabendvormittag zwei Fahrradfahrer mit einem Messer bedroht. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Mann, der sich von den zwei Passanten bedrängt fühlte.

Der 69-Jährige war um 11 Uhr zu Fuß auf dem Stucken-Mühlen-Weg in Krähenwinkel unterwegs. Die zwei späteren Opfer, ein 57 Jahre alter Mann und eine 48-jährige Frau, fuhren auf Fahrrädern an dem Mann vorbei. Der Fußgänger winkte in Richtung der Radfahrer und wollte diese so wegen des Coronavirus auf Abstand halten, gab er später der Polizei zu Protokoll.

Fahrradfahrer: Braucht der Mann Hilfe?

Der Mann und die Frau deuteten die Geste jedoch als Hilfegesuch des 69-Jährigen. Sie stoppten deshalb ihre Fahrt und kehrten zu dem Fußgänger zurück. Daraufhin zückte der Mann ein Taschenmesser, fuchtelte nach Angaben eines Polizeisprechers damit rum und drohte damit, beide Radfahrer abzustechen.

Die alarmierten Polizisten konnten das Missverständnis zwischen dem Beschuldigten und den Opfern aufklären. Der Fußgänger konnte gegenüber den Ermittlern jedoch nicht plausibel darlegen, warum er so reagiert habe. Zudem konnte er nach Angaben des Polizeisprechers keine valide Aussage dazu machen, dass die zwei Fahrradfahrer tatsächlich den wegen der Corona-Pandemie geltenden Mindestabstand von 1,50 Metern unterschritten hätten. Deswegen leiteten die Beamten auch kein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Frau und den Mann ein.

Anders bei dem 69-Jährigen: Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen Bedrohung. Das Taschenmesser kassierten die Beamten jedoch nicht ein. Dies sei ein handelsübliches Messer gewesen, das jeder dabei haben dürfe, heißt es von der Polizei als Begründung.

