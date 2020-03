„All you need is love“: Mimuse-Abend dreht sich um John Lennon

Langenhagen

Wer ein wenig Beatles-Atmosphäre erleben und in die Zeit der Pilzköpfe eintauchen will, sollte sich einen Termin im Daunstärs vormerken. In der kleinen Spielstätte an der Konrad-Adenauer-Straße treten am Donnerstag, 12. März, Achim Amme und Volkwin Müller auf. „ John Lennon – All you need is love“ lautet ab 20 Uhr das Motto.

Lesungen und Lieder

John Lennon war musikalische Inspiration der Beatles, seine Texte begründeten den Mythos der Fab Four. Nach dem Ende der Beatles nutzte Lennon zusammen mit seiner Lebensgefährtin Yoko Ono seinen Ruhm für politisches Engagement. Seine Lieder „Give peace a chance“ und „Imagine“ wurden zu Hymnen der Friedensbewegung. Und noch heute, mehr als 30 Jahre nachdem er vor seiner Wohnung in New York von einem geistig verwirrten Fan ermordet worden ist, erreicht seine Stimme die ganze Welt. Für alle Lennon-Fans ist ein Abend mit dem Hamburger Schauspieler, Autor und Musiker Achim Amme und dem Detmolder Liedermacher Volkwin Müller ein ganz besonderes Event und daher ein kulturelles Muss, werben die Organisatoren des Kleinkunstfestivals Mimuse.

Der Abend, bestehend aus Lesung und Lennon-Songs, liefert einen persönlichen Rückblick auf das Schaffen des Künstlers John Lennon. Achim Amme stellt Philip Normans Lennon-Biografie vor. Zahlreiche Original-Einspielungen ergänzen die Veranstaltung. Volkwin Müller, durch zahlreiche eigene CDs und verschiedene TV- und Radioproduktionen als Liederschreiber bekannt, sorgt mit seinem gefühlvollen Gesang, seinem Gitarrenspiel sowie seinem Fußschlagzeug für besondere Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung. Zudem spielt er ganz persönliche Neuinterpretationen von Lennon-Lieder von seinem Album „Strawberry Songs“ ein.

Das Programm „ John Lennon – All you need is love“ beginnt am Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr im Daunstärs. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL. Die Tickets kosten 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Von Stephan Hartung