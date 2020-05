Mehr Grün: Stadt pflanzt 79 neue Bäume

Godshorn

Langenhagen ist seit dem Frühjahr um 79 Bäume reicher. Denn genau so viele hat die Stadt in diesem Zeitraum auf Spielplätzen, Grünanlagen und an Straßen gepflanzt. Sie alle sind gut angewachsen und haben nun ausreichend Zeit, um sich zu entwickeln und zu gedeihen, heißt es aus dem Rathaus.

Auf dem Kinderspielplatz am Kuckuckskamp hat die Verwaltung 15 neue Vogel-Kirschen, Wildäpfel und Mehlbeeren in die Erde gesetzt. Ihre Blüten und Früchte bieten künftig Nahrung für Insekten und Vögel. Am Eichengrund in Hainhaus hat die Kommune Stieleichen gewählt, um den dortigen wertvollen Bestand alter Eichen zu ergänzen. Im Wietzepark, auf dem Kinderspielplatz Söseweg und an verschiedenen Straßen in Godshorn und in der Stadtmitte wachsen weitere neue Bäume.

Anzeige

Zudem hat das Rathaus jene ersetzt, die Anfang des Jahres in Godshorn für Bauarbeiten der Avacon gefällt werden mussten. Statt ihrer gedeihen nun 15 neue Bäume am Weißen Weg und am Graben an der Desbrocksriede.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung