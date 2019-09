Marktplatz der Berufe: Schüler der IGS Süd knüpfen Kontakte zu Firmen

Langenhagen

Die Frage, ob es ihm Spaß macht, kann man sich schenken. Luis ist mit viel Eifer dabei, eine kleine Metallplatte zu bearbeiten. „Das soll ein Herz werden, das schenke ich meinen Eltern“, sagt der 14-Jährige. Er ist Neuntklässler an der IGS Süd – und an seiner Schule stand nun für diesen Jahrgang der Marktplatz der Berufe auf dem Programm. Die Gesamtschule schafft mit dem Angebot für ihre Schüler die Gelegenheit, Kontakte zu Firmen zu knüpfen.

Insgesamt neun Unternehmen nahmen teil und stellten den Schülern am Donnerstag die verschiedenen Berufe vor. Natürlich mit viel Theorie, aber auch mit praktischen Übungen – wie bei Zimmermann Mike Janetzko, der zugleich Jugendbeauftragter des Handwerker-Ausbildungszentrums in St. Andreasberg ist. Neben ihm waren noch Vertreter aus den Branchen Krankenversicherung, Logistik, Einzelhandel, Elektrotechnik und Bankenwesen anwesend.

Guter Branchenmix ist beim Markt vertreten

„Dieser Mix ist uns sehr wichtig. Vor allem auch, dass wir einen Handwerker dabei haben“, sagt Gesamtschuldirektorin Mascha Brandt und weiß um das Interesse der Schüler. „Viel zu oft werden solche Berufe gar nicht beachtet. Dabei gibt es heutzutage Möglichkeiten, etwa über ein duales Studium in die Betrieb zu kommen.“ Was ebenfalls wichtig ist: Viele Firmen schickten ihre Auszubildenden, die den IGS-Schülern die Tätigkeitsfelder ihrer Berufe beschrieben. „Dadurch entsteht ein ganz anderer Bezug, als wenn die Chefs selbst vorbeikommen. Denn vom Alter her liegen die Azubis nicht weit weg von den Schülern“, sagt Stefanie Wöltje. Die Schulsozialarbeiterin ist zugleich die Berufsberaterin an der IGS, sie hat den Markt organisiert.

Die Schüler informieren sich beim Marktplatz der Berufe. Quelle: Stephan Hartung

150 Schüler werden mit Markt erreicht

Mit neun beteiligten Firmen sei die IGS Süd gut aufgestellt, meint Wöltje. „Wenn es mehr sind, wird das für die Schüler zu viel.“ Denn pro Station sind 25 Minuten eingeplant. Den Termin Anfang September habe man bewusst gewählt: In der nächsten Woche steht für die gut 150 Neuntklässler der IGS Süd ein zweiwöchiges Pflichtpraktikum auf dem Programm. „Im Vorjahr, als wir den Marktplatz der Berufe zum ersten Mal gemacht haben, haben sich durch die persönlichen Gespräche noch kurzfristig Praktikumsplätze für Schüler ergeben“, berichtet die Lehrerin. „Nach den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr rechnen wir auch in diesem Jahr wieder damit. Denn für die Schüler ist die Hemmschwelle, irgendwo anzurufen, recht groß. Hier in der Schule ist die Kontaktmöglichkeit zu den Firmen für sie einfacher.“

Was den Zeitrahmen der Tagesveranstaltung sprengen würde, ist das Bewerbungstraining. In der Schule werden die Schüler deshalb mit einer gezielten Projektwoche darauf vorbereitet. „Und von der AOK nutzen wir auch Seminare fürs Bewerbungstraining“, sagt Wöltje.

Von Stephan Hartung