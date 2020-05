Manche Kirche bietet wieder „normale“ Gottesdienste an

Langenhagen

In den evangelischen Kirchen in Langenhagen dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Eine entsprechende Verordnung des Landes Niedersachsen ist am Donnerstag in Kraft getreten, heißt es von Andrea Hesse, Sprecherin des Kirchenkreises. Voraussetzung dafür seien aber gewisse Abstands- und Hygieneregeln.

Das bedeutet unter anderem, dass nicht nur die Anzahl der Besucher beschränkt wird, sondern auch das gemeinsame Singen sowie das Abendmahl derzeit gänzlich untersagt sind. Zudem dürfen keine Gesangbücher oder Liederzettel ausgegeben werden. Vorgeschrieben ist auch das Tragen einer Gesichtsmaske. „Vor und nach jedem Gottesdienst müssen Sitzbänke und andere Flächen gereinigt werden“, teilt Hesse mit.

Regeln sind im Gottesdienst einzuhalten

Alle evangelischen Kirchen beginnen in Langenhagen die Gottesdienste wieder am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr. Einzige Ausnahmen sind die Gemeinden Zum Guten Hirten in Godshorn und Emmaus in Langenhagen. Die Emmauskirche ist aber am 10. Mai von 10 bis 12 Uhr für ein Gebet geöffnet. Da die Besucherzahl teils beschränkt ist, bittet etwa die Elisabeth-Kirchengemeinde um vorherige Anmeldung bis Sonnabend um 18 Uhr beim Pfarramt unter Telefon (0511) 773943 oder per E-Mail an kg.elisabeth.langenhagen@evlka.de. Die St. Paulus-Gemeinde bietet zudem für Dienstag, 26. Mai, einen Abendgottesdienst ab 18 Uhr an.

Die Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten wird ab Sonntag, 17. Mai, alle 14 Tage um 10 Uhr Gottesdienste in der Kirche feiern. An den anderen Sonntagen, also auch bereits am 10. Mai, wird es Gottesdienste und Predigten zum Mitnehmen geben, teilt Pastor Falk Wook mit.

Katholiken warten Signal des Bistums ab

Die katholische Kirchengemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel bietet derzeit noch keine öffentlichen Gottesdienste an. Man warte auf ein Signal des Bistums, sagt Kirchensprecherin Claudia Hopfe auf Anfrage. Dieses Zeichen aus Hildesheim kam dann am Freitagnachmittag. Für eine Wiederaufnahme von Gottesdiensten an die Pfarrgemeinden gibt es nun eine „Handreichung“ mit den Bestimmungen in Zeiten der Corona-Pandemie, heißt es darin. Demnach könnten die Kirchen des Bistums ab Sonnabend, 16. Mai, unter Einhaltung bestimmter Regeln wieder gemeinsame Gottesdienste anbieten.

Auch die evangelische Neuapostolische Kirche in Langenhagen verzichtet angesichts der Corona-Pandemie auf Gottesdienste mit Besuchern. Das gelte nach Auskunft eines Sprechers bis mindestens zum 17. Mai. Die Gläubigen könnten aber auf deren Youtube-Kanal im Internet zurückgreifen.

Von Sven Warnecke