Langenhagen

Charlene Svrcina ist gerade in der Werkstatt des Malermeisters Sensing dabei, eine Schützen-Scheibe aufzufrischen und trägt neuen Lack auf. Die 22-Jährige hat vor Kurzem ihre Prüfung als Malergesellin erfolgreich bestanden. Sie ist damit eine von vier Frauen in dem Betrieb und Teil von nur etwa 15 Prozent Frauen in der Maler- und Lackiererinnung Hannover, berichtet Obermeister und Firmenchef Ralph Sensing. Ein insgesamt noch immer geringer Anteil. Der 52-Jährige wünscht sich deshalb weitere weibliche Unterstützung in dem Beruf.

Die Mädchen seien immer die guten Lehrlinge, weiß Sensing aus seiner langjährigen Berufserfahrung zu berichten. Frauen brächten immer das „Feeling für Farbe und Formen“ mit. Einige Männer müssten sich das zum Berufsstart erst hart erarbeiten. Zudem wirke sich die Zusammenarbeit von Männern und Frauen auf der Baustelle positiv aus. Es herrsche unter den Mitarbeitern ein besserer Umgangston, findet der Malermeister. Dies kann Svrcina bestätigen. „Bis jetzt hatte ich nur gute Erfahrungen“, berichtet die 22-Jährige auf die Frage, wie es ist, fast nur mit Männern zu arbeiten. Es sei ganz angenehm, sagt sie.

Anzeige

Neue Auszubildende zu finden ist ein „Riesenproblem“

Insgesamt sei es schwer, geeignete Bewerber zu finden: Die Quantität sei rückläufig und die fehlende Qualität sei teils ein „Riesenproblem“, berichtet Sensing. Pro Ausbildungsjahr gebe es in der gesamten Innung nur etwa zehn Lehrlinge auf 60 bis 100, die ihre Arbeit zufriedenstellend erledigten. Doch qualifizierter Nachwuchs werde in der Branche mit vielfältigen Arbeiten – etwa Tapezieren, Innenausbau oder Restauration – dringend benötigt. Für den Job muss man Sensings Angaben zufolge Praktiker sein.

Weitere NP+ Artikel

Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die 250 Mitgliedsbetriebe der hannoverschen Innung trotz der Corona-Pandemie im kommenden Ausbildungsjahr neue Lehrlinge einstellen. Konkrete Zahlen hat Sensing aktuell noch nicht, doch der Obermeister berichtet von konstant bleibenden Zahlen im Vergleich zu vor der Krise.

Maler sind bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen

Insgesamt sei das Malerhandwerk relativ gut durch die vergangenen Monate gekommen, sagt der Firmenchef bei einem Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann. „Corona ist an uns Handwerkern fast vorbeigegangen“, berichtet der 52-Jährige, der den Familienbetrieb in dritter Generation führt und zugleich die Firma Malerblome übernommen hat. Es habe Einschränkungen und Änderungen im Arbeitsalltag gegeben, aber ansonsten sei die Auftragslage wenig verändert. Er habe, wie viele andere Betriebe in der Innung auch, für seine 20 Mitarbeiter Kurzarbeit bis Ende Juli angemeldet. „Gott sei Dank hab ich’s nicht gebraucht und werde es auch nicht brauchen“, sagt der Chef erfreut.

Der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann (zweiter von rechts) besucht den Malerbetrieb von Ralph und Alessandra Sensing in Langenhagen und erkundigt sich nach der aktuellen Situation aufgrund der Corona-Pandemie. Malergesellin Charlene Svrcina zeigt ihre aktuelle Arbeit. Quelle: Julia Gödde-Polley

Nur wenige Betriebe in Kurzarbeit, mehr Probleme für Lackierer

Vereinzelt hätten Kunden – das Unternehmen ist zu 70 Prozent in Privathaushalten tätig – die beauftragten Arbeiten vorsichtshalber verschoben. Doch insgesamt hätten sich mehr Menschen in den vergangenen Monaten überlegt, beispielsweise ihre Wände neu streichen zu lassen. Von den 250 Betrieben der Innung hätten bislang nur eine Handvoll ihre Angestellten in Kurzarbeit schicken müssen, weiß Sensing. Bei den Schilder- und Lichtreklameherstellern habe es aufgrund der Pandemie und dem damit einhergehenden Lockdown mehr Probleme gegeben. Ähnlich sehe es bei den Lackierern aus, die beispielsweise mehr von der in der Krise steckenden Autoindustrie abhängig seien.

Sensing : Bürokratieabbau ist wichtig

Wie es in den kommenden Monaten weitergeht, sei Sensings Angaben zufolge schwierig zu prognostizieren. Er erwarte für dieses Jahr, „dass wir locker damit umgehen können“. Die Senkung der Mehrwertsteuer werde einen Schwung bringen, ist sich der Malermeister sicher. Doch welche Langzeitfolgen die weltweite Pandemie mit sich bringt, bleibe abzuwarten. Von der Politik wünscht sich der Firmenchef einen Abbau der Bürokratie für die Betriebe. Dies gab Sensing dem Landtagsabgeordneten mit auf den Weg.

Charlene Svrcina hat ihre Ausbildung zur Malergesellin erfolgreich absolviert. Die 22-Jährige will irgendwann den Betrieb ihres Vaters übernehmen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Malergesellin will den Meister machen und Betrieb übernehmen

Malermeister Sensing hat Charlene Svrcina nach erfolgreicher Ausbildung – die 22-Jährige konnte die Lehre nach ihrem Fachabitur auf zwei Jahre verkürzen – vorerst übernommen. Der jungen Frau aus Garbsen macht der Job weiterhin Spaß. Und sie hat Pläne für die Zukunft: Svrcina will noch den Meister machen und irgendwann den Malerbetrieb ihres Vaters übernehmen. Von Kindertagen an hat sie den Beruf so miterlebt – und ist in das Handwerk quasi hineingewachsen. Besonders gefällt ihr die Malerei und Kunst auf Leinwänden. Vielleicht, so sagt sie, wolle sie damit noch etwas mehr durchstarten.

Von Julia Gödde-Polley