Lions Club Langenhagen startet mit Verkauf von 4500 Adventskalendern

Langenhagen

Der Lions Club Langenhagen legt zum mittlerweile zwölften Mal seinen beliebten Adventskalender auf – und hat die Zahl der zum Verkauf bestimmten Exemplare deutlich erhöht. Die Auflage in diesem Jahr beläuft sich auf 4500 Stück – das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 1000.

„Wir haben durch die Rückmeldungen aus den Verkaufsstellen sowie von unseren Verkaufstagen auf dem Marktplatz die Erfahrung gemacht, dass der Wunsch nach einer Erhöhung der Kalender-Stückzahl besteht“, sagt Manfred Meier, Vorjahrespräsident des Lions Clubs. Eine Entwicklung übrigens, die schon in der Vergangenheit zu beobachten war: Zum Start in der Adventszeit 2010 gingen noch 2000 Stück über den Ladentisch.

Zweitplatzierte von 2018 sorgt für das Titelbild

Was sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat: Erneut konnte der Club coronabedingt nicht mit den Schulen kooperieren, damit sich die Kinder in einem Wettbewerb für das Titelbild des Kalenders bewerben. Wie beim letztjährigen Exemplar wählten die Lions-Verantwortlichen deshalb einen Entwurf aus Wettbewerben der Vor-Corona-Zeit. Daher fiel die Wahl auf Johanna Küster. Die Schülerin der Kindermalschule Paliga hatte 2018 als damals Zehnjährige den zweiten Platz belegt. Ihr Bild hat das Motto „Erinnerung an einen Adventssonntag“. Es zeigt vor einem geöffneten Vorhang einen Adventskranz auf einem Tisch mit vier leuchtenden Kerzen.

Am Donnerstag, 14. Oktober, erhalten die Lions die Kalender aus der Druckerei zurück. Bereits einen Tag später beginnt die Auslieferung an die insgesamt 14 Verkaufsstellen. Schon am Sonnabend, 16. Oktober, startet ab etwa 10 Uhr der Verkauf auf dem Langenhagener Marktplatz. Die Lions werden ihren Stand zwischen Café am Markt und der Bäckerei Schäfers aufbauen. Auch Bürgermeister Mirko Heuer wird an diesem Tag mithelfen, auch die junge Künstlerin Johanna ist ab 10 Uhr beim Verkauf mit dabei.

Verkauf auf den Wochenmärkten

Von der Gesamtauflage von 4500 Stück werden gut 1000 auf den Wochenmärkten am Sonnabend verkauft – so weit die Erfahrung der vergangenen Jahre. Denn bereits am ersten Verkaufstag gehen durchschnittlich 500 Stück weg, berichtet Meier. Und weiter: „Die Sonnabende danach sind wir weiterhin zu dieser Uhrzeit auf dem Markt, bis alles weg ist.“

Bei mehr Kalendern im Verkauf, gibt es auch mehr Gewinne. Schließlich handelt es sich um ein Glücksspiel. „Hier konnten wir dank der zahlreichen Sponsoren, die für die Preise sorgen, die Gesamtsumme der Gewinne erhöhen“, sagt Wilhelm Hicking. Der Club-Sekretär rechnet vor, dass sich diese Anzahl von 110 Preisen mit einer Gesamtsumme von etwa 12.000 Euro im Vorjahr auf aktuell 152 Preise für mehr als 14.000 Euro erhöht habe.

Auf der Homepage des Lions Clubs unter www.lions-adventskalender-langenhagen.de gibt es im Internet weitere Informationen zu den Preisen und den Verkaufsstellen. Unter dieser Adresse werden ab dem 1. Dezember täglich auch die Losnummer gelistet, die gewonnen haben, kündigt Hicking an.

Erlös für soziale Projekte wird etwa 18.000 Euro betragen

Jeder Kalender wird für 5 Euro verkauft. Abzüglich der Druckkosten beträgt der Erlös 4 Euro pro Stück. Hicking kalkuliert mit einem Reingewinn der Aktion von circa 18.000 Euro. Unterstützt werden damit soziale Projekte in Langenhagen. So etwa der Mittagstisch „Satt und Schlau“, die „Klasse 2000“ als Gewalt- und Suchtprävention für Grundschulen, die Clinic-Clowns-Hannover und die Aktion Bio-Brotbox für ein gesundes Frühstück für Grundschulkinder. Außerdem soll aus dem Erlös die Freizeitgestaltung in Seniorenheimen unterstützt werden.

Von Stephan Hartung